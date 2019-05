REZULTATE REFERENDUM 2019 în Constanța REZULTATE REFERENDUM 2019 in Constanța/ Cei mai mulți cititori DCNews din Constanța nu voteaza. Ei reprezinta 44,2%. 35,0% spun ca vor vota "DA", iar 20,9% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Constanța / Legea 3/2000, cu modificarile intrate in vigoare in iulie 2018, precizeaza, la articolul 5, urmatoarele: (2) Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente. (3) Rezultatul referendumului este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Prahova/ Cei mai mulți cititori DCNews din Timiș nu voteaza. Ei reprezinta 43,1%. 36,0% spun ca vor vota "DA", iar 20,9% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Timiș / Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Dolj/ Cei mai mulți cititori DCNews din Dolj nu voteaza. Ei reprezinta 49,1%. 30,9% spun ca vor vota "DA", iar 20,0% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Dolj / Legea 3/2000, cu modificarile intrate in…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Bacau/ Cei mai mulți cititori DCNews din Bacau nu voteaza. Ei reprezinta 48,1%. 27,5% spun ca vor vota "DA", iar 24,4% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Bacau / Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Suceava/ Cei mai mulți cititori DCNews din Suceava nu voteaza. Ei reprezinta 48,4%. 31,5% spun ca vor vota "DA", iar 20,2% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Suceava / Legea 3/2000, cu modificarile…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Prahova/ Cei mai mulți cititori DCNews din Prahova nu voteaza. Ei reprezinta 47,9%. 29,0% spun ca vor vota "DA", iar 23,1% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Prahova / Legea 3/2000, cu modificarile…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in Iași Cei mai mulți cititori DCNews din Iași nu voteaza. Ei reprezinta 45,5%. 33% spun ca vor vota "DA", iar 21,5% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta "NU". REZULTATE REFERENDUM 2019 in Iași Legea 3/2000, cu modificarile intrate in vigoare…

- REZULTATE REFERENDUM 2019 in București/ Cei mai mulți cititori DCNews din București nu voteaza. Ei reprezinta 46,8%. 31,7% spun ca vor vota ”DA”, iar 21,6% vor vota la referendumul pe justiție, alegand varianta ”NU”. REZULTATE REFERENDUM 2019 in București/ Legea 3/2000, cu modificarile…

- Procentul de 30% de prezența necesar pentru validarea referendumului ramane neschimbat, insa se raporteaza la numarul alegatorilor din Registrul Electoral, potrivit proiectului de OUG, nu la numarul alegatorilor din listele electorale permanente, cum prevede Legea 3/2000 in prezent. Proiect…