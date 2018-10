Stiri pe aceeasi tema

- 'Ce am trait noi astazi este un vot legal si constitutional (...) un vot covarsitor, chiar daca nu am implinit tinta noastra de sase milioane. Chiar daca telul nostru nu este implinit si nu am putut revizui Constitutia, acest vot (...) ramane sa existe in istoria acestei societati si acestei natiuni.…

- Mihai Gheorghiu, presedintele Coalitiei pentru Familie, are o prima reactie la esecul referendumului de modificare a Constitutiei. Acesta afirma ca votul din ultimele doua zile remodeleaza agenda publica, iar neatingerea cvorumului se datoreaza unei uriase masinarii propagandistice anti-referendum…

- Coalitia pentru Familie acuza maniera "superficiala si neprofesionista" in care a fost organizat referendumul pentru modificarea Constitutiei si afirma ca "boicotul realizat la nivelul intregii tari de catre PSD" dovedeste...

- Comitetul de Inițiativa pentru modificarea Constitutiei, cunoscut sub denumirea generica de "Coalitia pentru Familie", transmite un mesaj cu privire la referendum, in contextul prezentei scazute la urne, care ar putea pune in pericol validarea...

- Dupa incheierea campaniei pentru Referendumul național din 6/7 octombrie 2018, Coalitia pentru Familie face "bilanțul umilințelor comandate – demne de campania din 1946 – la care au fost supuși voluntarii campaniei și cetațenii Romaniei care au incercat sa apere o definiție mai veche decat orice…

- Comuncat de presa: Votul de ieri, 11 septembrie 2018, din Senatul Romaniei, pune capat unei indelungi așteptari din societatea romaneasca. Mulțumim tuturor senatorilor care au votat pentru ca poporul roman sa-și poata exprima opinia, sa-și poata exercita suveranitatea prin referendum. Am ajuns, astfel,…