Rezultate provizorii – Alegeri europarlamentare Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor din 18.612 sectii din tara, reprezentand 99.31% din totalul de 18.740 sectii deschise sunt: PNL – 26,83% (2,3 milioane de voturi), PSD – 23.42% (2,01 milioane de voturi), Alianta 2020 USR -Plus – 21.29% (1,83 milioane de voturii), Pro Romania – 6,61%, PMP – 5.65%, UDMR – 5.47, ALDE – 4.24%. In cazul votului din strainatate, s-au numarat voturile din 236 de sectii din cele 441, reprezentand 53.5%, rezultatele provizorii indicand un scor de 37,4% pentru Alianta 2020 USR-Plus, urmata de PNL –… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

