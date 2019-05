Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile europarlamentare și referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis i-au scos la urne pe romani intr-o mobilizare fara precedent. Aproape 9 milioane de oameni au răspuns prezent la votul din 26 mai, care a însemnat în primul rând o înfrângere a principalului…

- UPDATE, 27.05.2019 – PNL conduce in alegerile europarlamentare de ieri cu 26,96 %, urmat de PSD 23,60% si de Alianta 2020 USR – PLUS 20,91%, anunta Biroul Electoral Central, dupa numararea voturilor din 95% dintre sectiile de votare. Pe locurile urmatoare se situeaza PRO Romania – 6,64%, UDMR – 5,56…

- Biroul Electoral Central a inceput sa centralizeze rezultatele votului la alegerile europarlamentare și la referendum. Iata rezultatele provizorii pentru județul Brașov, la ora 6.00, din total numar de voturi exprimate (283.191): PSD – 43.133 voturi (15,23%)USR+PLUS – 82.544 (29,11%)Partidul Pro Romania…

- Biroul Electoral Central a anunțat primele cifre oficiale, provizorii, de la alegerile europarlamentare! Dupa numararea voturilor din 4,435 de secții, ceea ce corespunde unui procent de 23,13% din totalul de 19.171, rezultatele sunt urmatoarele:PNL 29,42% PSD 28,04Alianța 2020…

- Exit-poll CURS Avangarde da PSD și PNL la egalitate cu cate 25,8%, Alianța USR PLUS cu 23,9%, ALDE sub pragul de 5%. PSD pierde 20 de puncte fața de parlamentare, USR PLUS caștiga masiv fara sa aiba structuri locale. Exit-poll-ul realizat de CURS și Avangarde, care estimeaza datele valabile pentru ora…

- Alianta CURS –Avangarde va prezenta singurul exit-poll oficial dupa alegerile de duminica. Primele rezultate vor fi prezentate la ora 21. Duminica seara la ora 21, va fi facut public un singur exit-poll dupa alegerile europarlamentare. Biroul Electoral Central a acreditat la nivel national institutele…

- In cazul unor alegeri parlamentare anticipate, Partidul Democrat din Moldova va acumula un scor mai bun. Este opinia expertului asociat al Institutului pentru Politici Europene, Mihai Mogildea, exprimata intr-un comentariu pentru Pro TV Chișinau.

- Dupa numararea a peste 60% din voturi, Partidul Socialist (PSOE) se situeaza pe primul loc cu 29.45 % din sufragii si ar obtine 124 de locuri in Parlament, mai mult comparativ cu cele 85 obtinute la scrutinul legislativ din 2016, dar departe de majoritatea absoluta de 176 din totalul de 350 de locuri…