- Echipele sucevene vor disputa in acest week-end partide dificile din cadrul etapei a II-a a Ligii a III-a de fotbal. Somuz Falticeni va evolua, pe terenul gruparii Aerostar, aceasta fiind a doua deplasare consecutiva la Bacau pentru fotbalistii pregatiti de Daniel Stoica, dupa ce in urma cu o saptamana…

- Meci atractiv de Cupa Romaniei, astazi, pe Areni, intre Foresta si Bucovina Radauti, formatii care au inceput cu dreptul noua editie a Ligii a III-a. Cele doua protagoniste s-au confruntat in aceeasi etapa a Cupei si sezonul precedent, pe stadionul Municipal, radautenii obtinand calificarea in ...

- Foresta a primit vizita gruparii Sporting Liești in prima etapa a noului sezon al Ligii a III-a. Dupa un inceput mai ezitant de partida, sucevenii și-au intrat in mana pe parcurs și s-au impus clar la final, cu scorul de 3-0, rezultat care-i poziționeaza inca din start pe prima poziție a ierarhiei ...

- Șomuz Falticeni a inceput cu dreptul noua ediție de campionat a Ligii a III-a. In prima etapa, fotbaliștii pregatiți de Daniel Stoica s-au impus la limita, cu 1-0, pe terenul noii promovate CSM Bacau. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de fostul atacant al Forestei, Andrei Mateiciuc, cu un șut ...

- Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni au jucat in deplasare in prima etapa a sezonului competițional 2019-2020 al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Ambele formații au evoluat pe terenurile unor echipe nou promovate in eșalonul tei, Hușana Huși, respectiv, CSM Bacau. Atat Bucovina Radauți, cat și Șomuz…

- Echipele sucevene au inceput cu dreptul noua ediție a Ligii a 3-a. Șomuz Falticeni s-a impus cu scorul de 1-0 la Bacau, pe terenul nou promovatei CSM, grație reușitei semnate de Andrei Mateiciuc, in minutul 78. Cu același scor s-a impus și Bucovina Radauți, in fieful unei alte formații care a ...

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa nu a avut rezultate foarte bune cu FC Botosani in ultimii ani, dar spera ca sambata sa reuseasca sa castige partida din cadrul etapei a II-a a Ligii I. "Sambata avem un meci foarte dificil…

