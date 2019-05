Rezultate parțiale ora 8 Rezultate provizorii, ora 08:00 26,79 % PNL 23,38 % PSD 21,40 % USR PLUS 6,61 % PRO RO 5,66 % PMP 5,45 % UDMR 4,24 % ALDE 1,41 % Costea 1,21 % Simion 1,11 % Tudoran 0,61 % UNPR 0,60 % PRO DEMO 0,56 % PUR 0,44 % PSR 0,30 % PSDI 0,23 % BUN 99,86% sectii 96,85% totalul voturilor Romania Rezultate București, ora 08:00 40,63 % USR 16,68 % PSD 15,76 % PNL The post Rezultate parțiale ora 8 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

