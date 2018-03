Rezultate oficiale: Putin a fost reales cu peste 76% din voturile exprimate

Stiri pe aceeasi tema

- Prin aceasta victorie, Putin, care a fost presedinte din 1999 in 2008 si din 2012 pana in prezent, iar premier din 2008 in 2012, va ramane la Kremlin pana in 2024. Dupa ce a fost reales triumfal, intr-un scrutin fara suspans dar patat de numeroase acuzatii de nereguli, Putin a declarat in fata a mii…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Ultima vizita pe care presedintele rus Vladimir Putin a facut-o inaintea scrutinului de duminica a fost chiar in Crimeea, pentru a marca 4 ani de la anexarea fortata a regiunii.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international. Vladimir…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume. "Un avion de lupta MiG-31 apartinand Fortelor Aerospatiale…

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Hope Hicks, directorul de comunicare de la Casa Alba si unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Trump, se va retrage, conform administratiei prezidentiale. Hicks are 29 de ani si in trecut a lucrat ca model, fiind angajata la Organizatia Trump. Ea este a patra persoana care ocupa postul…

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Administratia Trump si-a revizuit, luni, decizia privind construirea unui nou sediu pentru Biroul Federal de Investigatii si a decis sa ceara Congresului alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari. Vara trecuta, presedintele american anuntase ca renunta la ideea cautarii unui sediu…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a glumit pe seama instabilitatii politice si a coruptiei din Romania, la o intalnire cu oameni de afaceri din tara sa. Borisov a spus, printre altele, ca oficialii romani cu care reuseste sa ajunga la o intelegere sfarsesc la inchisoare "unul cate unul". Boiko…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia, a anuntat Aleksei Navalnii. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru…

- Potrivit cursului valutar anuntat marti de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4.6474 lei, in scadere fata de ziua de luni, cand moneda era cotata la 4.6540 lei. Si dolarul scade fata de ziua de ieri, ajungand de la 3.7472 lei la 3.7416. Francul elvetian se apreciaza…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Guvernul japonez isi doreste semnarea unui tratat de pace cu Rusia, bazat pe imbunatatirea relatiilior si construirea unui sistem de cooperare cu Moscova pe scena internationala, inclusiv solutionarea problemei nord-coreene, a declarat, luni, premierul Shinzo Abe. "Relatiile cu Rusia reprezinta…

- Presedintele american Donald Trump a alcatuit o lista cu publicatiile care au castigat premiile "Fake News", distinctii inventate chiar de el. Bineinteles, in varful listei se afla The New York Times. Editorialistul New York Times Paul Krugman este primul pe lista intocmita de Trump,…

- Radiodifuzorul national japonez NHK si-a cerut scuze, miercuri, dupa ce a transmis o alerta falsa potrivit careia, Japonia ar fi fost atacata cu o racheta balistica trimisa de Coreea de Nord. Radiodifuzorul a trimis o alerta avertizand oamenii sa iasa din cladiri sau din subteran, arata CNN.…

- Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia nu va mai putea sa publice informatii legate de campania prezidentiala dinaintea alegerilor din martie. Centrul Levada a fost obligat de Kremlin sa se inregistreze ca agent strain la sfarsitul anului 2016. Acesta eticheta…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului. Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de…

- Un proiect votat de consilierii municipali din Washington, capitala Statelor Unite, prevede ca numele strazii pe care se afla Ambasada Federatiei Ruse sa fie redenumita. Astfel, incepand cu data de 27 februarie, portiunea de sosea din fata ambasadei va purta numele lui Boris Nemtov, nimeni…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- In luna octombrie a anului trecut, Sophia - un robot umanoid creat de David Hanson - a primit cetatenie in Arabia Saudita. A fost o premiera mondiala. La varsta de 19 luni, Sophia sustine ca are planuri mari pentru urmatoarea perioada din viata ei probabil nelimitata in timp. "Mi-ar placea…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. "Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%, declin atribuit de analisti vanzarilor generate de computer, pe fondul unui volum scazut al tranzactiilor. Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei de informatii…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni candidat…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat, miercuri, vanzarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta autoritatile de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii. Decizia Washingtonului nu a fost bine primita la Moscova, in pofita dezvoltarii recente a relatiilor dintre…

- Parcul Garii de Nord va trece din administrarea Consiliul Local al Sectorului 1 la Primaria Generala. Municipalitatea si-a argumentat initiativa de preluare prin faptul ca parcul, care are o suprafata de 15.580 de metri patrati, face obiectul unei investitii pentru realizarea parcarii subterane Gara…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…