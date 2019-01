Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie 2018, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 573.077 castiguri in valoare totala de peste 108,72 milioane de lei (peste 23,30 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/ 49 La Loto 6/ 49 s-au inregistrat 99.475 de castiguri, in valoare totala…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 6 ianuarie 2019. Loteria Romana organizeaza duminica, 6 ianuarie, de la ora 18.15, primele trageri din acest an la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 20 decembrie: Loto 6/49: Va urma Joker: Va urma…

- Loteria Romana suplimenteaza cu 100.000 de lei fondul de castiguri pentru tragerea Loto 6/49, categoria I, care va avea loc duminica, 16 decembrie, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. La Loto 6/ 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,1 milioane lei…

- In luna noiembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 543.814 castiguri in valoare totala de aproximativ 83,60 milioane de lei (peste 17,95 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 93.500 de…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 22 noiembrie 2018. Joi, 22 noiembrie, de la ora 18.15, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de duminica, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 33.341 de caștiguri in valoare totala…

- Joi, 22 noiembrie, de la ora 18.15, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de duminica, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 33.341 de caștiguri in valoare totala de 1.857.943,08 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza…

- In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 489.540 de castiguri in valoare totala de peste 90,43 milioane de lei (peste 19,38 milioane de euro), dupa cum urmeaza:Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 75.175 de castiguri,…