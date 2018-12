Rezultate Loto 6 din 49, Trageri Speciale de Revelion! Numere caștigatoare 31 decembrie 2018. Loteria Romana organizeaza tragerile loto speciale... The post Rezultate Loto 6 din 49, Trageri Speciale de Revelion! Numerele caștigatoare in 31 decembrie 2018 appeared first on Renasterea banateana .