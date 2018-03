REZULTATE LOTO 4 martie 2018. Ce numere au fost extrase

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Loto 6/49 din 4 martie 2018. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza...

- LOTO, REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. RomaniaTV.netva…

- Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc. Aflați rezultatele imediat dupa extragere, pe Digi24.ro.

- Loto 6/49 din 4 martie 2018. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza...

- Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Tragerile Speciale Loto ale Primaverii, pe 4 martie. Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii, duminica, 4 martie, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Vor fi doua trageri, una principala și alta suplimentara, iar pentru cea de-a doua tragere Loteria Romana…

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.Pentru cea de a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul…

- REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 25 februarie 2018, a avut loc o noua extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Iata numele care au iesit sa extragerea de duminica:

- LOTO 6/49 25 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 25 februarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- Duminica, 25 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 februarie, s-au acordat 21.879 de castiguri in valoare totala de 696.880,65 lei.

- Duminica, 25 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 februarie, s-au acordat 21.879 de castiguri in valoare totala de 696.880,65 lei.

- LOTO 6/49 22 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi 22 februarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- Joi, 22 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 februarie, s-a inregistrat un fond total de caștiguri in valoare totala de 1.791.262,81​ lei.

- LOTO 6/49 18 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 18 februarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super No...

- LOTO. Rezultate LOTO 6 din 49, JOKER si NOROC 15 FEBRUARIE 2018, JOI. Rezultate loto joi, 15 februare. Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile…

- LOTO 6/49 15 februarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi 15 februarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate loto joi, 15 februare. Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat…

- Duminica, 11 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. Mai jos sunt rezultatele extragerilor loto 6/49, Joker si...

- Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 28 ianuarie 2018! Așa cum au remarcat mai mulți jucatori, la tragerea 6 din 49 anumite numere s-au repetat. La tragerea de duminica au fost extrase numerele castigatoare și la Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Nmerele extrase…

- LOTO 6/49 28 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 28 ianuarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noro...

- Duminica, 21 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 18 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.253 caștiguri in valoare totala de 626.477,44 lei.

- Duminica, 21 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 18 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.253 caștiguri in valoare totala de 626.477,44 lei. Numerele caștigatoare sunt: Loto 6/49: 47, 35, 17, 33, 23, 11 Noroc:…

- Duminica, 21 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 18 ianuarie, Loteria Romana a acordat 12.253 caștiguri in valoare totala de 626.477,44 lei.

- LOTO 6/49 14 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 14 ianuarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noro...

- LOTO 6/49 7 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 7 ianuarie 2018, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 7 ianuarie 2017. La tragerile de joi, 4 ianuarie 2018, Loteria Romana a acordat 17.193 castiguri in valoare totala de 573.400 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5,1 milioane de lei. La Noroc este in joc…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana a organizat primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de caștiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. Au avut loc noi trageri Loto 6 din 49, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc si Joker. Iata și numerele…

- Loto 6/49 din 4 ianuarie 2017. Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana organizeaza primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de castiguri in valoare totala...

- Duminica, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana a organizat doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Numerele extrase sunt: Loto 6/49: 43, 36, 2, 42, 32, 28 Loto…

- Joi, 4 ianuarie, Loteria Romana organizeaza primele trageri loto din acest an, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou a acordat 75.953 de castiguri in valoare totala de 4.123.470,22 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 5 milioane de lei (peste…

- Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana a organizat doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Numerele extrase ...

- LOTO 6/49 din 31 decembrie 2017. Duminica, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana au fost organizate Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana...

- Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, Loteria Romana a organizat doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara.

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 31 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 24 decembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 31 DECEMBRIE. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Loteria Romana…

- Pe data de 31 decembrie, Loteria Româna organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Româna organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara, scrie Mediafax.

- Duminica, 31 decembrie, 2017, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- LOTO DE REVELION 2O18. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto 6 din 49 – 200.000 de lei, Joker – 100.000 de lei, Loto 5 din 40 – 50.000 de lei. LOTO. La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste…

- Tragerile Speciale Loto de Anul Nou, programate pe data de 31 decembrie, aduc cate o tragere principala și o tragere suplimentara pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Astfel, pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza: Loto…

- Loteria Romana organizeaza tragerile speciale Loto de Anul Nou. Astfel, duminica, 31 decembrie, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, vor avea loc cate doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pen...

- Loteria Romana organizeaza, pe data de 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua ...

- Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, dupa cum urmeaza: Loto 6/49 – 100.000…

- Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6 49, Joker si Loto 5 40, dupa cum urmeaza:Loto 6 49 ndash; 100.000 de leiJoker…

- LOTO 6/49 21 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi 21 decembrie 2017, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- LOTO 6/49 17 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica 17 decembrie 2017, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. La tragerea Loto 6/49 de astazi, 3 decembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 6.372.850,87 lei (peste 1,37 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 13-013 din Constanta si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul acestuia…