Valcov preia si MAI!

Iata ca apele sunt inca tulburi in subteranele Partidului Social Democrat. Acolo unde, asa cum de altfel se intampla in ograzile cam tuturor partidelor politice de la noi, se poarta inca o lupta surda pentru castigarea unei bucati cat mai mari de influenta. Ceea ce a fost oricum dintotdeauna la PSD. Marea noutate este insa […] Valcov preia si MAI! is a post… [citeste mai departe]