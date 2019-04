Competiţie de compoziţie şi interpretare

Un concurs de interpretare vocală și de creație, sub numele Bega Music Festival, este mănuşa pe care le-o aruncă municipalitatea timişorenilor cu talent ... The post Competiţie de compoziţie şi interpretare appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]