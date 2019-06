Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale dupa contestatii la Evaluarea Nationala vor fi facute publice sambata, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Acestea vor fi publicate atat la avizierul unitatilor de invatamant, cat si online, pe site-ul dedicat – evaluare.edu.ro. Un numar 106.838 de candidati…

- REZULTATE FINALE EVALUARE NAȚIONALA 2019. Notele finale dupa contestații vor fi afișate pe 29 iunie. Peste 72 la suta dintre elevii care au sustinut Evaluarea Nationala au luat note peste 5. Cu aproape un procent mai putin fata de anul trecut.

- Rezultatele finale la evaluare nationala 2019 vor fi afisate in data de 29 iunie. Rezultatele finale vor fi publicate atat la avizierul unitatilor de invatamant, cat si online. Portal Invatamant va afisa rezultatele finale la Evaluarea Nationala 2019 imediat ce vor fi facute publice. Numarul total de…

- Astfel, 2.242 de contestatii au fost depuse la Limba si literatura romana, 1.881 la Matematica si 13 contestatii la Limba materna. Capitala se afla pe pozitia a treia in urma rezultatelor inregistrate la Evaluarea Nationala, cu 84,94% candidati care au luat medii mai mari sau egale cu 5. Pe primele…

- Sute de elevi nemulțumiți din județul Timiș au depus contestații dupa ce au vazut notele primite la Evaluarea Naționala. The post Contestații in Timiș, sute de elevi nemulțumiți appeared first on Renasterea banateana .

- Primele rezultate ale Evaluarii Nationale vor fi afisate, marti, pana la ora 12.00, iar elevii nemultumiti vor putea depune contestatii, pana la ora 20.00. S-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Rezultatele finale…

- Edu.ro Rezultate Evaluare Naționala 2019. Primele rezultate de la Evaluarea Naționala vor fi publicate in articolul a1.ro, marți, 25 iunie 2019, pana in ora 12, dupa ce se afișeaza pe site-ul Ministerului Educației, evaluare.edu.ro.

- Presedintele Comisiei de bacalaureat de pana la 450 de candidati inclusiv este platit, in acest an, cu 1.032 lei, iar la o comisie de peste 450 de candidati cu 1.100 lei. Vicepresedintele, secretarul si membrii vor primi cate 708 lei, iar un asistent 62 lei zi. Ministerul Educatiei Nationale a publicat…