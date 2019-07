Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Rezultatele finale la Bacalaureat 2019, pe Edu.ro: Ministerul Educației a publicat notele dupa contestații Notele finale la contestații au fost afișate vineri pe Edu.ro. Zecile de mii de candidați care au cerut recorectare pot afla rezultatul. Deși edu.ro a anunțat ca vor fi disponibile…

- Ministerul Educației a publicat vineri, 12 iulie, rezultate finale la examenul de Bacalaureat. In județul Alba au fost contestate aproape 900 de lucrari, majoritatea la Romana. In acest an, au fost prezenți la examen 2.405 de candidați, iar 1.655 (68,81%) au reușit sa promoveze Bacalaureatul, potrivit…

- Ministerul Educatiei a publicat, vineri, rezultatele finale la bacalaureat dupa contestatii. REZULTATE IASI - AICI (bacalaureat.edu.ro) Au fost depuse la nivel national 48.000 de contestatii pentru toate cele trei probe scrise de la bacalaureat.

- Ziarul Unirea Rezultate BACALAUREAT 2019, pe EDU.RO: Notele candidaților, inainte de contestații, publicate de Ministerul Educației Rezultatele la Bacalaureat 2019, pe EDU.RO. Notele candidaților la examenul de Bacalaureat 2019, din Alba și celelalte județe ale țarii, au fost publicate, luni, pe EDU.RO,…

- Peste 2.200 de candidati din judetul Alba care au sustinut probele in cadrul examenului de Bacalaureat 2019, sesiunea de vara, pot consulta rezultatele dupa testari. Ministerul Educatiei Nationale a publicat notele si mediile. Eventualele contestatii pot fi depuse astazi, pana la ora 16.00, in centrele…

- Rezultatele finale la Evaluarea Nationala 2019 dupa contestatii au fost afisate pe EDU.RO, sambata, 29 iunie. Notele vor fi publicate la avizierul fiecarei scoli in parte si pe site ul edu.ro.Anul acesta, rata de participare a fost de 94,2 . Au fost 146.105 prezenti dintr un total de 155.020 de elevi…

- Ministerul Educației a publicat sambata rezultatele finale, dupa contestații, la examenul de Evaluare Naționala 2019. Reamintim ca in județul Alba elevii au depus 100 de contestații la Romana și 115 la Matematica. La Limba materna au fost doar doua contestații. VEZI AICI REZULTATE FINALE EVALUARE NAȚIONALA…

- REZULTATE FINALE EVALUARE NAȚIONALA 2019. Notele finale dupa contestații vor fi afișate pe 29 iunie. Peste 72 la suta dintre elevii care au sustinut Evaluarea Nationala au luat note peste 5. Cu aproape un procent mai putin fata de anul trecut.