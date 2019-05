REZULTATE FINALE alegeri europarlamentare. Cum arată clasamentul Alegerile europarlamentare 2019 au fost un moment de adevarata revoluție a romanilor, care s-au prezentat la vot in numar record. 49,02% a fost prezența finala la urne, adica nu mai puțin de 8.954.959 din cei 18.267.732 de cetațeni romani inscriși pe listele permanente și speciale. Ca sa facem o comparație, la alegerile parlamentare de la finalul anului 2016, prezența la vot a fost de doar... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Alianta 2020 USR-PLUS si-a adjudecat cel mai mare numar de voturi, 25.432, la alegerile europarlamentare de duminica in judetul Salaj, obtinand 25,34% din sufragii pe urmatoarele locuri situandu-se PNL-...

- Noaptea trecuta s-a incheiat numarare voturilor in Timiș! Alianta USR – Plus ramane in continuare pe primul loc, cu 32,34%. Pe locul doi este PNL, cu 28,12%, iar PSD abia pe locul trei, cu 13,68 procente. PMP a adunat 6,46% dintre voturile valabil exprimate, și este pe locul patru la nivelul judetului…

- PNL a castigat alegerile europarlamentare in 78 din cele 114 localitati ale judetului Suceava. PSD a pierdut inclusiv in comuna Dumbraveni, unde a organizat mitingul electoral in timpul caruia Liviu Dragnea si-a iesit din minti si i-a spus unui tanar din public: „Nimic esti tu, mincinosule!”.

- Dupa centralizarea voturilor din sectiile de votare din judetul Valcea, PNL si PSD sunt marii castigatori ai alegerilor europarlamentare 2019. Alianta 2020 USR - PLUS s-a clasat pe locul al treilea.

- Biroul Electoral Central a anunțat luni, la ora 11.00, anunțat primele date parțiale pana la ora 10.23 dupa alegerile europarlamentare de duminica, 26 mai. Potrivit primelor rezultate oficiale parțiale la alegerile europarlamentare 2019, PSD a obținut un minim istoric. Surpriza cea mare a fost Alianța…

- Rezultatul alegerilor europarlamentare in Argeș: PSD 78.251 – 30.12% PNL 61.308 – 23.60% USR PLUS 48. 386 – 18.62% PRO ROMANIA 25 915 – 9.97% PMP 17.750 – 6.83% ALDE 11.262 – 4.33% UDMR 1. 524 – 0.59% PRO DEMO 1.627 – 0.63% PSR 1.351 – 0.52% PSDI 756 – 0.29% PRU 1.550 – 0.60% UNPR 1.391 – 0.54% BUN…

- UPDATE, 27.05.2019 – PNL conduce in alegerile europarlamentare de ieri cu 26,96 %, urmat de PSD 23,60% si de Alianta 2020 USR – PLUS 20,91%, anunta Biroul Electoral Central, dupa numararea voturilor din 95% dintre sectiile de votare. Pe locurile urmatoare se situeaza PRO Romania – 6,64%, UDMR – 5,56…

- EXIT POLL EUROPARLAMENTARE 2019: Biroul Electoral Central a acreditat CURS si AVANGARDE pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile europarlamentare din 26 mai, la nivel national.