Rezultate Exit Poll Alegeri Europarlamentare 2019. Primele rezultate ale votului

Exit poll: PSD și PNL, la egalitate, USR PLUS vine tare din spate

Exit-poll CURS Avangarde dă PSD și PNL la egalitate cu câte 25,8%, Alianța USR PLUS cu 23,9%, ALDE sub pragul de 5%. PSD pierde 20 de puncte față de parlamentare, USR PLUS câștigă masiv fără să aibă structuri locale, informează g4media.ro Exit-poll-ul realizat ... [citeste mai departe]