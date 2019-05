Rezultate excelente pentru CS “Kombat Wolf” Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii de la CS Targoviste au avut parte de rezultate notabile la Cupa Romaniei la karate Shito Ryu – editia 2019, desfasurata la Izvorani, in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic Sportiv Roman.

- Federația Romana de Arte Martiale a organizat la Sala Sporturilor din Roman, in perioada 13 – 14 aprilie 2019, cea de-a 29-a editie aCampionatului National de Qwan Ki Do – Juniori si Seniori (pentru sportivi cu varsta minima de 13 ani).Clubul „Kim Long Dao" din ...

- Delegatia Romaniei a cucerit nu mai putin de 13 medalii la Openul Slovaciei la gimnastica aerobica, disputat, zilele trecute, la Bratislava. Sportivii tricolori au fost impartiti in patru grupuri: lotul national, CSU Arad, UNEFS Bucuresti si Triumf Bucuresti.Reprezentand Romania, Leonard Manta (CS Farul;…

- ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin.Formatia din Sf Gheorghe a invins o pe CS Municipal Satu Mare cu scorul de 69 65 14 21, 14 13, 17 14, 24 17 , duminica seara, in finala disputata in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe.Sursa foto: Facebook Sepsi OSK ...

- Noi rezultate internationale deosebite pentru sportivii de la clubul Oyama Karate Constanta In Grecia, la Volos, s a desfasurat editia a saptea a Campionatului Balcanic de Karate Kyokushin, la care sportivii gruparii de pe litoral, pregatiti de Marius Burlacu si Lidia Dobrin, au urcat de sapte ori pe…

- Cupa Romaniei – faza judeteana COMPETITIA KO… CSM FC Vaslui si Atletic Club Barlad s-au calificat in semifinalele fazei judetene a Cupei Romaniei la fotbal. Daca “galben-verzii” au trecut pe teren propriu, dupa ce i-au convins pe adversari sa renunte la avantajul jocului acasa, de Juventus Falciu (7-0),…

- La Campionatul Național Schi Fond desfașurat la Predeal Valea Rasnoavei, in perioada 8-09 martie, au participat si sportivii secției fond din cadrul CSS Baia Sprie. Acestia au obtinut rezultate remarcabile, astfel: Proba Ștafeta 2×1.5 km JIV Loc III ștafeta: Toma Maria, Șchiop Andreea, Ungur Raul, Gherghel…

- La sfarșitul saptamanii trecute au fost programate meciurile tur din cadrul optimilor de finala in Cupa Romaniei la futsal pentru juniori. Printre echipele de pe tabloul de concurs se afla și Bukovina Vicovu de Jos, care a ajuns in aceasta faza a competiției dupa ce a eliminat pe CSM Vaslui in ...