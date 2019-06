Rezultate Evaluarea Nationala 2019. Marti se afiseaza notele. Reguli de notare si program contestatii

Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2019. Vezi cand si de unde afla elevii notele la Capacitate 2019. CALENDAR ADMITERE 2019 REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2019. Prima afisare a rezultatelor este programata in data de 25 iunie (pana la ora 12:00). In aceeasi zi, vor putea fi depuse eventualele contestatii (interval…

- Elevii care s-au evidențiat prin rezultate deosebite la olimpiadele județene și naționale, la concursurile județene, interjudețene și naționale, incluse in Calendarul activitaților educative aprobat de Ministerul Educației Naționale pentru anul școlar 2018-2019, precum și la concursurile internaționale,…

- Brosura cu numarul de locuri la liceu si ultima nota de admitere nu a aparut inca in licee, insa elevi care termina clasa a VIII-a anul acesta se pot inscrie la examenul de Evaluare Nationala in perioada 3-7 iulie 2019.

- Elevii din clasa IV-a incep marti testarile de Evaluare Nationala. Notele nu se trec in catalog, insa rezultatele sunt utile pentru elevii, parinti si cadre didactice. Subiectele sunt concepute de Ministerul Educatiei, pe modelul testelor PISA. Evaluare Nationala clasa a IV-a 2019: Obiectivul evaluarii…

- Elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a vor da testari de Evaluare Nationala, in luna mai. Notele nu se trec in catalog, insa rezultatele sunt utile pentru elevii, parinti si cadre didactice. Subiectele sunt concepute de Ministerul Educatiei, pe modelul testelor PISA. Subiectele pentru Evaluarile…

- N Notele obtinute de elevii claselor a XII-a la probele sustinute saptamana trecuta sunt anuntate astazi, 29 martie, de Ministerul Educatiei. De asemenea, elevii de clasa a XI-a, isi primesc notele tot astazi. Rezultatele la examenul de Simulare de la Bacalaureat vin in urma probelor la romana si matematica,…

- Ministerul Educatiei este așteptat sa publice astazi rezultatele la simularea bacalaureatului 2019, testare la care au participat elevii din clasele a XI-a și a XII-a. Notele la simularea BAC 2019 nu se contesta și nu se trec in catalog, scrie ...

- Dincolo de notele obtinute de elevii dintr a VII a si a VIII a la simularea Evaluari Nationale si care nu sunt facute publice tocmai ca dovada a irelevantei lor intr o statistica, ci doar, in plan general, conteaza tot pentru copiii care se pregatesc serios , testarea cu subiect unic a prilejuit anul…