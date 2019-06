Stiri pe aceeasi tema

- Probele din cadrul Evaluarii nationale s-au incheiat vineri, cu ultima proba scrisa la Limba si literatura materna. Absolventii de gimnaziu nu au scapat de emotii, asteapta, alaturi de parinti si diriginti, rezultatele, care se vor afisa pe 25 iunie.

- Examenul de evaluare, proba de matematica, s-a desfașurat in condiții aproape normale, conform celor declarate de conducerea ISJ Neamț. Au existat, totuși, și doua cazuri deosebite: „Examenul s-a desfașurat in condiții aproape normale, ținand cont de problemele create de inundații. Un copil de la Liceul…

- Pe 25 iunie 2019, elevii care susțin Evaluarea Naționala vor afla primele rezultate inainte de contestații. Rezultatele la Evaluare Naționala 2019 sunt afișate pe Edu.ro și pe a1.ro pentru fiecare județ in parte

- Desi Ministerul Educatiei a scos de pe site rezultatele de la Evaluarea Nationala 2018, explicand ca acest lucru a fost impus de Autoritatea pentru Protectia Datelor Personale. Parintii, insa, considera ca este nevoie de clasamentul cu mediile de admitere la liceu de anul trecut, pentru ca elevii sa…

- Evaluarea Nationala la finalul clasei a IV-a va incepe marti, 14 mai, cu proba la limba romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Miercuri, 15 mai, elevii de clasa a IV-a vor sustine proba la matematica, iar cei din partea minoritatilor nationale vor participa joi,…

- Elevii de clasa a II-a au avut de rezolvat doua subiecte la testul de la Limba romana și Limba materna, marți, 7 mai, la Evaluarea Naționala pentru aceasta clasa. La prima cerința copiii au fost indemnați sa scrie un bilet in care sa le mulțumeasca parinților pentru un cadou primit, relateaza Observator…

- Elevii de clasele a II-a, a IV-a, a VI-a sustin in luna mai Evaluarea Nationala. Aceasta incepe in 7 mai, cu proba de limba romana sau limba materna de la clasa a II-a. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie pe 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a pe 7 iunie. Pentru…

- Rezultatele catastrofale de la simulari se combat cu ore suplimentare. Profesorii din peste 100 de scoli si licee din Capitala trebuie sa organizeze pentru clasele a opta si a douasprezecea ore remediale. Doar in Bucuresti, au fost 20 de scoli in care niciun elev nu a reusit sa treaca simularea de Bacalaureat…