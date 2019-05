Potrivit rezultatelor definitive oficiale publicate luni, PiS a obtinut 45,38% din voturi, sau 27 de mandate, devansand astfel Coalitia Europeana, care a acumulat 38,47% din sufragii sau 22 de mandate, in timp ce noul partid progresist Primavara a inregistrat un scor de 6,06% si va trimite trei deputati la Strasbourg. Polonia are 51 de mandate de eurodeputat. Un ales al PiS, Dominik Tarczynski, va prelua un al 52-lea mandat numai dupa ce Brexitul va fi pus efectiv in aplicare.

Liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, a salutat acest 'mare succes' al formatiunii sale, primul scrutin european…