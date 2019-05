Stiri pe aceeasi tema

- Alianța 2020 USR-PLUS a obținut o victorie categorica in Municipiul București, la alegerile europarlamentare din 26 mai, potrivit rezultatelor partiale de la Biroul Electoral Central, duminica noaptea. Astfel, diferenta dintre primul clasat si PSD. aflat oe locul doi, este de peste 20 de procente. PNL…

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor din 18.612 sectii din tara, reprezentand 99.31% din totalul de 18.740 sectii deschise sunt: PNL – 26,83% (2,3 milioane de voturi), PSD – 23.42% (2,01 milioane de voturi), Alianta 2020 USR... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- EXIT-POLL pe regiuni: PNL s-a impus in Transilvania, Alianta USR-PLUS a castigat Capitala, PSD e pe primul loc in Moldova si Muntenia\ Rezultatele sondajului exit-poll realizat de CURS-Avangarde la alegerile europarlamentare arata diferente majore de la o regiune la alta. Poate cea mai mare schimbare…

- Rezultatele sondajului exit-poll realizat de CURS-Avangarde la alegerile europarlamentare arata diferente majore de la o regiune la alta. Poate cea mai mare schimbare fata de 2016 este in Bucuresti, unde Alianta USR-PLUS a reusit o victorie zdrobitoare. De la peste 40% in 2016, PSD a cazut sub 15%,…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui nou sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora. Potrivit…

- Ordinea partidelor de pe buletinele de vot este stabilita miercuri, la Biroul Electoral Central. BEC trage la sorți poziția pe listele de vot la alegerile europarlamentare pentru partidele și independenții care s-au inscris in cursa electorala. In total, au fost validați 13 partide și trei candidați…

- Candidatul independentul la alegerile europarlamentare George Simion alaturi de Alexandru Vilvoi, fondatorul Asociației ,,Romania Fara Gropi” și Constantin Troncota, activist civic care militeaza impotriva sistemului corupt din Romania organizeaza conferința de presa ,,Alianța independenților pentru…

- Rezultatele catastrofale de la simulari se combat cu ore suplimentare. Profesorii din peste 100 de scoli si licee din Capitala trebuie sa organizeze pentru clasele a opta si a douasprezecea ore remediale. Doar in Bucuresti, au fost 20 de scoli in care niciun elev nu a reusit sa treaca simularea de Bacalaureat…