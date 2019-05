Stiri pe aceeasi tema

- PNL se afla pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea a 96.7% dintre voturile exprimate in tara, conform rezultatelor provizorii, urmat de PSD si Alianta 2020 USR PLUS. Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor reprezentand 96.7% din total sunt: 1. PNL - 26.80% 2. PSD - 23.39%…

- Dupa centrallizarea voturilor din jumatate de secții de votare din județ, Alianța USR PLUS și PNL se claseaza pe primele locuri. PSD este pe locul trei. Dupa centralizarea voturilor din jumatate de secții de votare din județ. Alianța USR PLUS este pe primul loc cu un procent de 28,8%, urmeaza PNL…

- PNL se situeaza pe primul loc la alegerile europarlamentare, dupa numararea voturilor exprimate în 18.612 sectii de votare din țara, reprezentând 99.31% din total, conform rezultatelor provizorii. Alianța 2020 USR PLUS este câștigator detașat la votul din strainatate, dupa numararea…

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor din 18.612 sectii din tara, reprezentand 99.31% din totalul de 18.740 sectii sunt: PNL – 26,83% (2,3 milioane de voturi) PSD – 23.42% (2,01 milioane de voturi) Alianta 2020 USR -Plus – 21.29% (1,83 milioane de voturii) Pro Romania – 6,61% PMP – 5.65% UDMR…

- PNL a obtinut la alegerile europarlamentare de duminica 29,43% dintre voturi, PSD - 28,51%, iar Alianta USR PLUS - 11,57%, potrivit rezultatelor partiale anunțate de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea datelor din 3.332 sectii de votare din tara din totalul de 18.730. Totodata, pentru UDMR…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca, in urma rezultatelor alegerilor europarlamentare de duminica, Guvernul PSD trebuie sa plece. "În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate fi interpretat în niciun fel", a spus Iohannis, într-o…

- Alegeri europarlamentare: Cum au evoluat rezultatele din 2007 pana in 2014, in Arges. PNL-ul s-a facut de ras de fiecare data. In data de 26 mai 2019, argesenii vor vota din nou, dupa 5 ani, la alegerile europarlamentare in urma carora va fi stabilita noua componența a Parlamentului European. Este al…

- "Susținem organizarea unui referendum pe justiție: Vrem o Romanie fara penali și fara hoție! Romania se gasește de doi ani de zile sub un atac constant și agresiv al guvernarii PSD-ALDE asupra sistemului de justiție. In loc sa guverneze in interesul cetațenilor, tot ce a facut actuala putere…