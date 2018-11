Rezultate din Campionatul profesionist de Baschet din SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare echipa este formata din patru sportive cu varste intre 18 si 35 de ani, o cerinta in conformitate cu reglementarile FIBA. Totul pentru mult dorita calificare a nationalei feminine a Romaniei la Jocurile Olimpice din 2020, punctele obtinute de jucatoarele din LNBF, in intervalul noiembrie…

- CFR Cluj s-a impus in partida disputata in deplasare cu Sepsi Sfantu Gheorghe, scor 2-1, și a revenit pe prima poziție a clasamentului, depașind FCSB cu doua puncte. De cealalta parte, Sepsi a parasit pozițiile de play-off și se claseza pe locul al șaptelea (primul de play-out).

- Kevin Durant a marcat 41 de puncte pentru echipa Golden State Warriors, in partida pe care campioana en titre a castigat-o cu scorul de 128-100 in fata formatiei New York Knicks, vineri seara, in celebra sala Madison Square Garden din Manhattan. Warriors a obtinut cu aceasta ocazie a cincea sa victorie…

- Superstarul LeBron James a pierdut pentru a treia oara in tot atatea partide alaturi de noua sa echipa Los Angeles Lakers, la capatul unui meci disputat pana in ultima secunda cu San Antonio Spurs, 143-142, luni, in Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). "King James", autor a 32 de…

- Echipa starului LeBron James, Los Angeles Lakers, a inregistrat un nou esec in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA) pierzand sambata seara, in fata propriilor suporteri, cu 115-124, partida cu Houston Rockets. James a reusit cele mai multe puncte pentru formatia sa, 24, avand 5 recuperari…

- O delegație a Federației Internaționale de Baschet a sosit la București exact cand presa vuia de cazul celor doi jucatori americani injunghiați la Braila. CONTEXT: Cei doi sportivi au fost atacați cu cuțite și loviți cu sticle intr-un bar. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, unde au fost…

- Jabari Bird, jucator de baschet la Boston Celtics, a fost arestat dupa ce a agresat si sechestrat o femeie. Informatia a fost confirmata inclusiv de echipa lui Bird, dupa dezvaluirile facute de presa din Statele Unite ale Americii. „Celtics deplange actele de violenta conjugala sub toate formele si…

- Parcare supraterana in „buza” Parcului Central! Vechea ruina de la Uszoda nu va deveni baza sportiva, ci va avea alta destinație, considerata mai utila de primarul Nicolae Robu. Cand și cum ar putea fi pus in practica acest proiect ramane inca o necunoscuta. The post Uszoda, un nou plan: parcare supraetajata.…