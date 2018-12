Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți luptatori moldoveni care au demonstrat rezultate de excepție la campionatele europene și mondiale sunt la un pas de a parasi Republica Moldova și de a reprezenta o alta țara. Potrivit președintelui Asociației Presei Sportive (APSM) Eduard Ciobanu, campioana mondiala printre tineret Anastasia…

- Sezonul in care Simona Halep și-a atins al doilea mare obiectiv, un titlu de Mare Șlem, și a pastrat supremația WTA este analizat de Virginia Ruzici, prima campioana de turneu major a Romaniei Dupa ce a incheiat sezonul, Simona Halep a refuzat interviurile unu la unu cu presa din Romania, de aceea Gazeta…

- “In ziua de 1 decembrie operatorii de comunicații din Romania și Republica Moldova sarbatoresc Centenarul Marii Unirii oferind posibilitatea cetațenilor din cele doua state sa comunice intre ei gratuit cu aceasta ocazie speciala.", a declarat joi Alexandru Petrescu, noul ministru al Comunicațiilor,…

- Drumul proeuropean este singura solutie pentru Republica Moldova si pentru prosperitatea cetatenilor moldoveni, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul declaratiilor sustinute alaturi de omologul moldovean, Pavel Filip, la finalul sedintei comune a celor doua guverne. ‘Am discutat impreuna…

- Relatiile bilaterale, economice si comerciale dintre Romania si Republica Moldova trebuie impulsionate, a afirmat joi prim-ministrul Viorica Dancila, la inceputul sedintei comune a Guvernelor celor doua tari.

- Președintele Asociației Presei Sportive din Republica Moldova, Eduard Ciobanu, susține ca jurnalismul sportiv este in regres, iar numarul celor care activeaza in domeniu sunt din ce in ce mai puțini. Lipsa interesului fața de sport din partea autoritaților se reflecta și asupra presei sportive. Ziarele…

- Sportiva romana Cristina Iovu a cucerit medalia de bronz la stilul aruncat, in cadrul cat. 55 kg, sambata, la Campionatele Mondiale de haltere de la Asgabat (Turkmenistan). Iovu, nascuta la Chisinau si care in trecut a reprezentat Republica Moldova si Azerbaidjanul, a obtinut bronzul la aruncat cu 123…

