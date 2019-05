Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea voturilor exprimate in 9312 sectii, respectiv 2.911.505 voturi, PNL a obtinut 28,6-, iar PSD - 26,3-. Pe locul al treilea se situeaza USR - 15,3- din voturile numarate, urmat de UDMR - 7,66-, Pro Romania - 6,6-, PMP - 5-, ALDE - 4,4-. Potrivit rezultatelor finale ale exit poll-ului CURS-Avangarde…

- Partidul Social Democrat a obtinut 25,8% din voturile exprimate la alegerile europarlamentare de duminica, Partidul National Liberal - 25,8 %, iar Alianta 2020 USR PLUS - 23,9 %, potrivit sondajului realizat la iesirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui nou sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora. Potrivit…

- "Eu cred ca, de data aceasta, alegerile europarlamentare au o alta semnificatie decat cei 33 de europarlamentari care vor merge la Bruxelles. Cred ca este un moment in care, prima data dupa decembrie 2016, oamenii au ocazia sa-si spuna parerea despre ce s-a intamplat in ultimii doi ani si jumatate.…

- Potrivit ultimului sondaj CURS, daca duminica ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 26%. Pe locul al doilea se claseaza Alianta USR - PLUS cu 23%. ALDE inregistreaza 19% din opțiunile respondenților, in timp ce PNL doar 17 procente, potrivit CURS. Liberalii sunt urmati…

- USR Maramureș se afla in plina campanie de strangere de semnaturi, alaturi de colegii de la PLUS, pentru inscrierea Alianței 2020 USR PLUS in cursa pentru alegerile europarlamentare. Conform legii, fiecare formațiune trebuie sa adune 200.000 de semnaturi pentru a putea candida. Echipe de voluntari,…