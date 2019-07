REZULTATE BACALAUREAT 2019. S-au afişat notele, surprize mari la matematică! Bacalaureat cu scandal in Franta, dupa ce 19 liceeni au fost arestati in ultimele zile, pentru ca au aflat subiectele la bacalaureat si le-au raspandit pe whatsap. Liceenii au fost acuzati de fraudare a examenului si de conspiratie. Ei au distribuit subiectele la matematica, dar nu se stie cum le-au aflat. Totusi, procurorii francezi au decis sa nu anuleze examenul. Emotiile bacalaureatului din Franta au fost sporite, insa, si de faptul ca evaluatorii din mai multe regiuni au amenintat ca nu vor preda rezultatele, dar s-au razgandit.

Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta de amploare in Franța si asta dupa ce polițiștii au arestat 19 elevi care au obținut subiectele la proba de matematica a examenului de Bacalaureat inainte de susținerea probei. Dintre aceștia, sapte au fost eliberați și 12 au ramas in arest dupa ce ar fi distribuit prin WhatsApp subiectele.…

- Absolvenții de liceu au susținut, miercuri, proba obligatorie a profilului, la matematica și istorie, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naționale. Emoțiile continua pentru cei 135.655 de absolventi de liceu care dau Bac in prima sesiune, cea din iunie-iulie 2019. Conform calendar…

- Un numar de 4.136 de contestatii au fost inregistrate la Evaluarea Nationala in Capitala, potrivit unui centralizator al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Din total, 2.242 de contestatii au fost depuse la Limba si literatura romana, 1.881 la Matematica si 13 contestatii la Limba materna.…

- Rezultatele la Evaluarea Naționala 2019 (inainte de contestații) au fost centralizate, marți, 25 iunie, de catre Ministerul Educatiei Nationale. Libertatea va arata cum sunt notele de anul acesta (inainte de contestații) comparativ cu cele de anul trecut. Potrivit MEN, in anul 2019, situația statistica…

- Ilinca Mitrea este șefa promoției profilului umanist de la Colegiul Național ”Petru Rareș”. Luna aceasta implinește 19 ani, este din Piatra Neamț și a invațat clasele I-IV in alternativa step-by-step, la Școala Gimnaziala ”Nicu Albu”. Iși amintește și acum diminețile in care ajungea in clasa și, prima…

- Absolvenții de liceu și mai ales cei care au urmat profilul real se pregatesc intens pentru a susține proba de matematica la Bacalaureat 2019. Nu mai este mult timp pana la examen, așa ca pentru o scurta recapitulare a materiei invațate, am pregatit o lista cu subiectele care au picat la BAC matematica…

- Ministerul Educatiei a publicat, joi dupa-amiaza, subiectele primite de elevii de clasa a II-a la proba de Matematica in cadrul Evaluarii Nationale. Notele nu se trec in catalog, dar le vor fi utile elevilor, parintilor si profesorilor in evaluarea cunostintelor acumulatede copii pana acum. Subiectele…