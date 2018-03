Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului national de Bacalaureat 2018 s-a desfasurat in perioada 19-22 martie, pentru elevii de clasele XI-a si a XII-a, prima proba sustinuta de catre liceeni fiind cea de la limba si literatura romana. Viner, 30 martie, elevii afla ce NOTE au luat la simulare bacalaureat 2018. Ministerul…

- Documente atasate: BAREM ECONOMIE SIMULARE BAC 2018 SUBIECTE ECONOMIE SIMULARE BAC 2018 BAREME SI SUBIECTE ECONOMIE SIMULARE BAC 2018, conform EDU.RO: Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E) d) a fost sustinuta exclusiv de catre elevii clasei a XII - a. Va prezentam atasat BAREME…

- Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Galati, in urma simularii examenului de Evaluare Nationala 2018, la nivelul judetului Galati s-au obtinut 14 note de 10 la proba scrisa de Limba si literatura romana si 26 de note de 10 la proba scrisa la Matematica."La proba scrisa, la Limba si literatura…

- Documente atasate: Barem romana simulare Bac 2018, profil real, clasa a XII-a Barem romana simulare Bac 2018, profil uman, clasa a XII-a Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profilreal Subiecte romana Bac 2018, clasa a XII-a - profil uman Barem romana Bac 2018, clasa a XI-a - profil real Barem…

- Mai putin de 50% din elevii clasei a VIII-a care au sustinut simularea examenului de Evaluare Nationala au obtinut media generala peste 5, doar 33% reusind sa ia note peste 5 la Matematica, potivit reprezentantilor Ministerului Educatiei. Procente semnificative (peste 60%) ale mediilor mai mari sau…

- Cu toate ca profesorii membri de sindicat au refuzat sa participe la simularile Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VIII-a, acestea s-au desfașurat in condiții normale, in toate unitațile de invațamant de pe raza județului Arad. S-au susținut simulari la probele de Limba și literatura romana,…

- Documente atasate: Subiecte matematica, simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.RO BAREM MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA BAREMUL DE MATEMATICA SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. In perioada 5-7 martie, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza…

- Documente atasate: Cum sunt subiectele de la evaluarea nationala Varianta model subiecte EVALUARE NATIONALA 2018 Barem subiecte evaluare nationala 2017 SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA- SIMULARE 2018 Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul…

