Stiri pe aceeasi tema

- Rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2019, sesiunea de vara, este de 68,81%. Procentul este mai mic fața de cel de anul trecut, sesiunea similara, inainte de contestații. In 2018, rata era de 74,8%. Inspectoratul Școlar Județean Alba a centralizat datele din județ, in urma publicarii rezultatelor…

- REZULTATE DUPA MEDIE REZULTATE ALFABETIC REZULTATE PE UNITAȚI DE INVAȚAMANT 1.648 de candidați din cei 2.893 inscriși (2.712 prezenți) au reușit sa obțina minim media șase, adica medie de trecere, la Examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2019, reprezentand un procent de 60,7% din totalul…

- La sesiunea de Bacalaureat 2019 au fost admiși 10583 candidați din licee, 3692 candidați din colegii și centre de excelența, 193 de candidați din universitați, 229 de candidați care s-au inscris in regim extern și 2467 de restanțieri din sesiunile anterioare, in total – 17164

- Daniel Ianc, experimentatul capitan al Sportului Petrești, campioana Ligii a IV-a Alba, este increzator inaintea dublei de promovare in Liga a 3-a, impotriva reprezentantei județului Mureș, CSM Tg. Mureș, programata in 15 și 22 iunie, primul meci in deplasare. Semnatarul ultimei reușite a formației…

- Deși șansele la promovare s-au diminuat, dupa ce echipa din Mioveni a pierdut meciul cu Rapid București și posibilitatea de a merge direct in Liga Florilor, pentru CS Dacia Mioveni urmeaza meciurile de baraj de la Cisnadie. Astfel, Federația Romana de Handbal a stabilit programul meciurilor barajului…

- Primarul comunei Vama Buzaului, Tiberiu Chirilaș, a semnat marți, in prezența directorului Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Marius Cornel Rica, contractul de finanțare pentru proiectul „Achiziție dotari pentru activitați publice de agrement, informare turistica și culturale…

- Angajatii Inspectoratului National de Patrulare ar putea imparti amenzi nu numai pe timp de zi, ci si pe timp de noapte. Tot ce trebuie sa faca este doar sa urmareasca o pagina de Instagram creata la sfarsitul anului trecut! Ingenios, nu?

- In Comitetul Executiv de astazi s-au supus la vot și datele pentru barajul de promovare/menținere in Liga 1. S-a decis ca meciul tur sa se dispute pe 8 iunie, iar returul 4 zile mai tarziu, pe 12. Practic, acest baraj incepe la o saptamana dupa terminarea play-out-ului din Liga 1. ...