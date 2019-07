Rezultate BAC 2019 Maramures: Vezi aici ce note au luat elevii din judet Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2019 au fost publicate pe edu.ro. Elevii nemultumiti de note vor putea depune contestatii, intre orele 12:00 – 16:00. Intre 9 si 12 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru 13 iulie. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 13 iulie. Vezi AICI ce note au obtinut elevii din judetul Maramures. Vlad HERMAN The post Rezultate BAC 2019 Maramures: Vezi aici ce note au luat elevii din judet appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

