Rezultate BAC 2019. Ce optiuni au elevii care nu promoveaza examenul de Bacalaureat In primul rand, pentru a fi declarat promovat, un elev trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: - sa sustina toate probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale precum si cele scrise - sa ia cel putin nota 5 la fiecare dintre probele scrise - sa obtina cel putin media 6 la probele scrise. Absolventii de liceu care nu au promovat Bacalaureatul au urmatoarele optiuni: Asteapta rezultatele finale Cel mai probabil, elevii nemultumiti de note au depus contestatii si asteapta rezultatele finale, pentru a vedea daca ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

