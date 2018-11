Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Republicanii presedintelui Donald Trump urmeaza sa-si pastreze controlul asupra Senatului, iar democratii se indreapta spre obtinerea controlului asupra Camerei Reprezentantilor in urma alegerilor de la jumatate de mandat de marti, arata proiectiile, transmite BBC News preluat de news.roCitește…

- Doua femei musulmane sunt pe cale sa fie alese in Congresul SUA la apropiatele alegeri legislative de la jumatatea mandatului care au loc la 6 noiembrie, ceea ce ar reprezenta o premiera in Statele Unite, mai ales intr-un moment in care discursul anti-imigratie face valuri la cel mai inalt nivel,…

- Robert de Niro (75 de ani), vizat recent de un pachet suspect cu dispozitiv exploziv, la fel ca și alte personalitati critice la adresa presedintelui Donald Trump, a transmis un mesaj americanilor prin care le cere sa raspunda la acest val de intimidare participand la alegerile legislative din 6 noiembrie.…

- Omul de afaceri american Michael Bloomberg s-a intors miercuri in Partidul Democrat, din care a plecat pentru a candida, cu succes, la postul de primar al New Yorkului in 2001, din partea Partidului Republican, dupa care a devenit independent in 2007, relateaza Reuters.

- ''Daca vrei sa gasesti pe cineva care este responsabil de preturile crescande, Donald, trebuie sa te uiti in oglinda'', a afirmat Putin in cadrul unor declaratii transmise de catre agentia Tass. Intr-un mesaj postat pe Twitter luna trecuta, Trump a acuzat tari din Orientul Mijlociu, fara sa le specifice,…

- Luat peste picior de o serie de guverne și administrații, șeful Casei Albe este ridiculizat acum și de chinezi, care au caracterizat drept „iresponsabila și absurda” logica SUA, dupa ce președintele Donald...