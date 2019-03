Rezultate alegeri prezidenţiale în Ucraina. S-au aflat candidaţii din turul doi Zelenski a obtinut peste 30% din sufragii, in timp ce presedintele Porosenko a obtinut aproape 18% din voturi. Fostul prim-ministru Iulia Timosenko a fost votata de 14% dintre ucraineni, potrivit acestui sondaj realizat de consortiul "Exit poll national", care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice. In primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Ucraina s-au confruntat 39 de candidati. Zelenski a fost deja ''presedinte'',... in seria de televiziune ''Slujitorul poporului'', unde joaca rolul unui profesor de istorie ajuns subit in fruntea statului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

