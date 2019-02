REZULTATE ALEGERI MOLDOVA 2019, primele EXIT POLL ALEGERI MOLDOVA 2019 REZULTATE ALEGERI MOLDOVA 2019, EXIT POLL ALEGERI MOLDOVA 2019. Una dintre cele mai sarace tari din Europa, alaturi de Ucraina, Republica Moldova este zguduita, de la independenta sa fata de URSS, in 991, de crize politice repetate si are de gestionat, in acelasi timp, un conflict inghetat in Transnistria, un teritoriu separatist prorus care nu se afla sub controlul Chisinaului, in estul tarii. Duminica, moldovenii isi aleg, pentru un mandat de patru ani, cei 101 deputati in Parlamentul lor monocameral. Pentru prima oara, scrutinul este mixt - proportional si scrutine locale. Partidul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai sarace tari din Europa, alaturi de Ucraina, Republica Moldova este zguduita, de la independenta sa fata de URSS, in 991, de crize politice repetate si are de gestionat, in acelasi timp, un conflict inghetat in Transnistria, un teritoriu separatist prorus care nu se afla sub controlul…

- Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova a anuntat vineri ca in urma cercetarilor preliminare efectuate in cadrul unui dosar penal s-a depistat ca Vlad Plahotniuc si Veaceslav Paton, cetateni ai Republicii Moldova care detin si cetatenia rusa, ar fi implicati in operatiuni valutare ilegale cu anvergura…

- Comentariul remarca faptul ca moldovenii sunt blocati intre Rusia si Uniunea Europeana (UE), dar și ca sunt divizati in ceea ce priveste orientarea pe care trebuie sa o ia tara lor. Una dintre tarile cele mai sarace din Europa, alaturi de Ucraina, Republica Moldova este zdruncinata, dupa proclamarea…

- Alianta 2020, formata din Uniunea Salvati România si PLUS, a început luni, în Piata Universitatii din Capitala, o campanie de strângere de semnaturi pentru alegerile europarlamentare, prin care vrea sa obtina 300.000 de semnaturi de la cetateni pentru sustinerea candidatilor…

- Partidul Democrat din Moldova va înregistra un scor foarte bun la alegerile parlamentare din 2018. De aceasta parere sunt Igor Botan si Andrei Popov, analiști politici și realizatori de la postul de televiziune TV 8. “Partidul Democrat va lua un rezultat foarte înalt.…

- Peste 10.000 de persoane au participal la un marș prin Belgrad în cadrul unui protest contra președintelui Aleksandar Vucic și a Partidului Progresist Sârb, cerând libertate pentru mass-media ca precondiție pentru alegeri libere și corecte, transmite Reuters. La protestul organizat…

- Daca liderii unionisti din societatea civila vor accede in viitorul Parlament dupa alegerile din 24 februarie, acestia categoric nu vor face o alianta cu Partidul Democrat, condus de Vlad Plahotniuc. Anuntul a fost facut de catre presedintele Blocului Unitatii Nationale, Ion Leascenco.