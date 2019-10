Stiri pe aceeasi tema

- La opt sectii de votare, pana la ora 18:00, nu a venit nici un alegator. Este vorba de sectiile din Circumscripția uninominala nr. 48, or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender, acolo unde se desfasoara alegerile parlamentare noi.

- Peste 20% dintre alegatori si-au exercitat, duminica, pana la ora 13.00, dreptul de vot la alegerile locale din Republica Moldova, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil. Potrivit acestuia, prezenta la vot la ora 13.00 este cu aproximativ 8% mai…

- La 20 octombrie 2019 in Republica Moldova se vor desfașura alegerile locale generale, in toate localitațile din țara urmand sa fie aleși primarii și consilierii locali. Va prezentam mai jos raspunsurile la cateva din intrebarile despre alegeri, adresate de catre tineri. ”Sunt originara din Republica…

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. In data de 20 octombrie, pe langa primari și consilieri, cetațenii din patru circumscripții vor mai trebui sa aleaga și deputați in Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba de alegeri parlamentare noi, in patru circumscripții, unde mandatele de deputat au devenit vacante…

- CHIȘINAU, 10 oct – Sputnik. La 20 octombrie 2019, in Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale in toate unitațile administrativ-teritoriale din țara. Cetațenii vor alege 898 de primari și 11.580 de consilieri locali pentru un mandat de patru ani. © Sputnik / Miroslav Rotari In baza caror…

- CHIȘINAU, 9 oct – Sputnik. La 20 octombrie 2019, in Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale in toate unitațile administrativ-teritoriale din țara. Cetațenii vor alege 898 de primari și 11.580 de consilieri locali pentru un mandat de patru ani. © Sputnik / Miroslav Rotari Alegeri 2019:…

- Comisia Electorala Centrala a stabilit tirajul buletinelor de vot la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 pentru secțiile de votare din circumscripțiile electorale nr.48 (or. Slobozia, mun. Tiraspol și Bender) și 50 (la vest de Republica Moldova). Acesta reprezinta un numar total de 70 000…

