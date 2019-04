Rezultate alegeri Israel. Cine este noul premier

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a câștigat alegerile naționale din Israel, obținând cel de-al 5-lea mandat, scrie Reuters, citând Channel 12. În urma numararii a 96 la suta din voturi, partidul de dreapta Likud a obținut 37 de locuri în Knessset, în timp…

- Lista premierului Benjamin Netanyahu si cea a principalului sau rival Benny Gantz au obtinut scoruri foarte apropiate in doua din cele trei sondaje de la iesirea din sectiile de votare la alegerile legislative desfasurate marti in Israel, dar lista premierului pare sa fie mai bine plasata pentru a forma…

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Gantz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, in scrutinul parlamentar din Israel, dar o coalitie de dreapta are mai multe sanse de obtinere a majoritatii in Knesset, arata sondaje la iesirea de la...

- Israelienii voteaza in cele mai stranse alegeri generale din țara, care ar putea constitui o ocazie buna pentru primul ministru Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, sa obțina un al cincilea mandat. Acesta se confrunta cu acuzațiile de corupție din partea fostului șef militar Benny…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Un numar record de aproximativ 40 de partide concureaza pentru locurile din Knesset scoase marti la concurs in alegerile legislative din Israel, informeaza dpa. Cele mai multe voturi si le vor adjudeca partidul de dreapta Likud al premierului Benjamin Netanyahu si formatiunea de centru Albastru si Alb,…