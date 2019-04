REZULTATE ALEGERI Israel 2019. Exit Poll-uri contradictorii, în două Netanyahu este înfrânt UPDATE UPDATE: Partidul Likud al premierului israelian Benjamin Netanyahu este condus de alianța de centru Alb și Albastru, a competitorului sau, Benny Ganz, potrivit BBC, care indica un scors strans, de 37 la 36 de locuri in Parlamentul israelian. Niciun partid nu a obținut majoritatea parlamentara care ii permite formarea guvernului, ceea ce inseamna ca va urma o perioada de negocieri in vedera formarii unei alianțe majoritare. Din cele 47 de partide care s-au inscris in cursa pentru alegerile legislative din Israel de anul acesta, numai 10 au trecut pragul, reușind sa intre in Parlament,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

