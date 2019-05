REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: Secretul votului, compromis la aceste alegeri, anunţă APADOR-CH REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: "Se pare ca, de aceasta data, membrii biroului electoral de la sectia de votare vor sti cum a votat fiecare. Nu, nu se vor uita in cabina de vot in momentul stampilarii, ci, mai inainte de asta, la numarul de buletine de vot primite de fiecare votant. Astfel, vor intelege imediat de partea cui (putere sau opozitie) a votat fiecare: daca a primit 1 buletin de vot = voteaza cu puterea, daca a primit 3 buletine de vot = voteaza cu opozitia. Cum se va face asta? Foarte simplu. Avem simultan, in aceeasi zi, la aceleasi sectii de votare si la aceleasi birouri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

