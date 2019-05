Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate din strainatate: USR PLUS a caștigat alegerile europarlamentare in Noua Zeelanda. PSD a fost spulberat. La finalul procesului de votare din Noua Zeelanda, Alianta 2020 USR PLUS a castigat 64% din voturi, urmata de PNL cu 17% si PSD cu 6%, au precizat surse politice. Numarul total al…

- REZULTATE EXIT-POLL ALEGERI EUROPARLAMENTARE și REFERENDUM. Romanii vor afla primele rezultate la alegerile europarlamentare și la referendum la Antena 3, de la ora 21:00, cand va fi prezentat singurul exit-poll...

- Alegeri europarlamentare - Toate informatiile de care ai nevoie pe parcursul alegerilor se gasesc pe realitatea.net. S-au deschis urnele de vot la ora 7 si multi alegatori au fost prezenti deja la urne.

- Partidul Liga, de extrema-dreapta, al vicepremierului si ministrului italian de interne Matteo Salvini are un avans semnificativ, chiar daca usor redus, in ultimele sondaje de opinie din Italia inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza DPA. Italia va vota pentru PE la…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI VIZITA DE PASTI In urma cu doi ani, vizita pascala a fostului suveran roman a starnit un interes pe care nu l-ar fi anticipat nici cei mai inversunati sustinatori ai sai. La acest efect au concurat mai multe elemente,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, comisarul european Corina Cretu si fostul prim-ministru Mihai Tudose ocupa primele trei pozitii pe lista candidatilor acestui partid pentru alegerile europarlamentare din 26...

- Pro Romania pregatește o lovitura politica de proporții prin anunțarea listei la alegerile europarlamentare. Pe aceasta lista vor figura trei foști premieri, doi din Romania și unul din Republica Moldova.Citește și: OFICIAL - Traian Basescu candideaza la alegerile europarlamentare Conform…

- "Este o lista asa cum rezulta ea din sursele noastre de presa. Nu este o lista oficiala, comunicata de PSD. Avem dorinta de a lansa in dezbatere aceste nume. Nu am primit niciun fel de dezmintire sau mesaj cand am afirmat ca Rovana Plumb va fi cap de lista PSD pentru europarlamentare", a spus Radu…