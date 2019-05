Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Cetatenilor Nemultumiti (ANO), partidul populist al premierului ceh Andrej Babis, a castigat alegerile europarlamentare din Cehia, cu 21.2% din voturi, urmand sa obtina sase mandate de eurodeputat, cu doua mai mult decat in 2014, transmit EFE si Xinhua, care citeaza datele anuntate duminica…

- Partidul pentru Brexit, condus de eurofobul Nigel Farage, a castigat alegerile europarlamentare din Regatul Unit, arata primele rezultate oficiale, informeaza agentia EFE. Dupa numararea voturilor in 26 din cele 373 de localitati din 12 regiuni, formatiunea lui Farage a obtinut 33% din…

- Cercetatorii britanici au lansat un nou site dedicat alegatorilor anti-Brexit, in conditiile in care Partidul Conservator al premierului Theresa May a coborat pe locul al cincilea in intentiile de vot la alegerile europarlamentare, in cel mai recent sondaj de opinie realizat de YouGov, transmit luni…

- Noul Partid pentru Brexit al militantului anti-UE Nigel Farage ar urma sa obtina cele mai multe voturi la alegerile din Marea Britanie pentru Parlamentul European, in contextul in care alegatorii se indeparteaza de conservatorii premierului Theresa May, releva un studiu al intentiilor de vot publicat…

- Marea Britanie va trebui sa ia parte la alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc la 23 mai, pentru ca nu mai este destul timp ca parlamentul britanic sa ratifice pana atunci un acord privind retragerea tarii din UE, a declarat marti vicepremierul David Lidington, transmit Reuters si…

- Intr-o declaratie acordata agentiei Reuters, dupa ce liderii europeni au cazut de acord cu premierul britanic Theresa May ca daca Brexit-ul nu va fi efectiv inaintea alegerilor europarlamentare (23-26 mai) Regatul Unit va trebui sa participe la acest scrutin, Manfred Weber a apreciat ca summitul…