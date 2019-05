Stiri pe aceeasi tema

- Europenii s-au deplasat la urne in numar mare pentru a alege noul Parlament European, in ultima zi a scrutinului inceput joi in Olanda si Marea Britanie si care s-a incheiat duminica in 21 de tari, printre care Germania, Franta, Italia si Spania, relateaza AFP. France Presse identifica cinci elemente…

- Europenii s-au deplasat la urne in numar mare pentru a alege noul Parlament European, in ultima zi a scrutinului inceput joi in Olanda si Marea Britanie si care s-a incheiat duminica in 21 de tari, printre care Germania, Franta, Italia si Spania, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.France…

- Diaspora voteaza la europarlamentare 2019: Cozi kilometrice la secțiile de votare! Imagini de la Ambasada Romaniei in Berlin. Mobilizare exemplara a diasporei și in Italia, Marea Britanie, Olanda și Belgia

- Cetatenii din Letonia, Malta si Slovacia urmeaza sa-si adauge voturile sambata celor din Marea Britanie, Olanda, Irlanda si Republica Ceha, in penultima zi a alegerilor pentru Parlamentul European, relateaza agentia DPA. De joi pana duminica, in jur de 418 milioane de alegatori din cele 28 de state…

- Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare in Irlanda si Cehia, scrie mediafax.ro. In cazul acesteia din urma scrutinul se desfasoara timp de doua zile, atat vineri cat si sambata. Citeste si Campania electorala pentru alegerile europarlamentare s-a incheiat sambata, la ora 7.00 Pe…

- Malta, Letonia și Slovacia organizeaza sâmbata alegeri europarlamentare, iar restul țarilor, printre care și România, își vor alege duminica reprezentanții în viitorul Parlament European, anunța Mediafax.Vineri s-au organizat alegeri europarlamentare în Irlanda și Cehia.…

- Votul pentru viitorul Parlament European incepe joi, in Olanda, dar si in Marea Britanie, care este obligata sa organizeze aceste alegeri din cauza amanarii Brexit. Cetăţenii cu drept de vot din Uniunea Europeană aleg, în perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas…

- Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana aleg, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an, transmite Reuters. Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni…