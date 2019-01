REZULTATE ADMITERE POLIŢIE 2019. Note mici, cu ce medie s-a intrat la Câmpina Rezultate Admitere Școala de Poliție Campina ianuarie 2019. 64 de puncte a fost ultima medie cu care s-a intrat in sesiunea din aceast inceput de an, o medie mult mai mica fata de cea din sesiunea din august-septembrie, cand s-a intrat cu 73 de puncte. Rezultate Admitere Școala de Poliție Campina 2019. Candidații au avut de raspuns la 90 de intrebari, respectiv 60 la limba romana și 30 la o limba straina, cu patru variante de raspuns și doar una corecta. Conform regulamentului, candidatii admisi vor face un an de scoala, impartit in sase luni de cursuri si sase de practica la sediile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

