REZULTATE Admitere liceu Prahova - Elevii pot afla la ce liceu au fost repartizați Rezultatele repartizarii in invațamantul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala au fost publicate pe admitere.edu.ro, potrivit unui anunț al Ministerului Educației, scrie Mediafax. Rezultatele repartizarii in invațamantul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala au fost publicate la ora 08.00 . Astfel, elevii din Prahova pot afla la ce liceu au fost repartizați, accesand urmatorul link: http://admitere.edu.ro/RapoarteJudet.aspx?jud=32 Urmatoarea etapa se va desfașura in intervalul 15 - 18 iulie 2019, perioada… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

