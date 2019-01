Rezultat VOT pentru Cioloș la conducerea PLUS: ”O să vă pară rău” Dacian Cioloș a fost singurul candidat la conducerea PLUS. In cadrul convenției naționale, in timpul votului s-a blocat sistemul. Membrii din sala nu au reușit sa voteze, au fost probleme tehnice. Se pare ca și membrii care n-au ajuns la Convenția Naționala PLUS și urmareau totul online au intrat sa voteze pe aplicație și astfel s-a blocat totul. Vezi aici: Votul pentru Cioloș la conducerea PLUS a PICAT. Transmisiunea, intrerupta Transmisiunea LIVE a fost intrerupta in contextul in care nu se reușea votul pentru Dacian Cioloș la conducerea PLUS. A fost reluata transmisiunea dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

