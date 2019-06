Rezultat vot moțiune cenzură Guvern Dăncilă - live text 18 iunie. VIDEO DC News va transmite, in cadrul acestui articol principalele declaratii ale liderilor politici de la tribuna Parlamentului, precum si rezultatul votului asupra motiunii de cenzura depusa de catre opozitie. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita saptamana trecuta in plen de deputatul liberal Gigel Stirbu. Documentul este semnat de 173 de parlamentari apartinand grupurilor PNL, USR, PMP, UDMR si neafiliati. Pentru a fi adoptata este nevoie de 233 de voturi favorabile. Conform calculelor, parlamentarii Opozitiei sunt: 93 - PNL, 40 - USR, 17 - PMP, 30 - UDMR, iar PRO Romania are 24,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

