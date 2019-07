Rezultat SONDAJ despre VOTUL PRELUNGIT din DIASPORA. Cum au votat românii Decizii fulger in Parlamentul Romaniei dupa ce romanii din diaspora s-au plans ca nu apuca sa voteze și ca stau la cozi interminabile, ore bune, pentru a-și exercita dreptul de vot. Noua lege prevede ca votul in diaspora va dura trei zile, nu una, ca-n Romania. Daca sunt oameni la rand, votul se prelungește dupa ora 21:00, pana la cel mult 23:59. DCNews a realizat un sondaj pentru a vedea ce parere au romanii despre aceasta decizie a parlamentarilor. 73,8% au votat ca este o masura discriminatorie aceea ca romanii din diaspora sa voteze doua zile in plus. 26,2% sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

