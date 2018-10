Rezultat referendum. Tinerii, reacție după vot. Care sunt CERINȚELE lor Consiliul Tineretului din Romania saluta semnalul pro-european transmis de Romania prin refuzul unei largi majoritați a populației de a legitima prin vot la referendum o campanie menita sa intareasca discriminarea minoritaților sexuale și sa legitimeze agenda ultra-conservatoare a Coaliției pentru Familie. Din pacate, clasa politica din Romania, cu puține excepții notabile, și-a demonstrat incapacitatea de a ințelege spiritul și valorile actuale ale societații din țara noastra. Federația saluta și implicarea masiva a tinerilor ca delegați ai partidelor politice și ca observatori in secțiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Ce am trait noi astazi este un vot legal si constitutional (...) un vot covarsitor, chiar daca nu am implinit tinta noastra de sase milioane. Chiar daca telul nostru nu este implinit si nu am putut revizui Constitutia, acest vot (...) ramane sa existe in istoria acestei societati si acestei natiuni.…

- Oaspetele bibliotecii: dr. Mihai Gheorghiu, presedintele „Coalitiei pentru familie”, director general adjunct al Muzeului Taranului Roman. Joi, 6 septembrie orele 17.00 – 19.00, Sala de conferinte Asociatia „Maramures pentru Viata si Familie” organizeaza la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” conferinta…

- "Ii asiguram pe partenerii nostri internationali ca in Romania exista vointa politica necesara din partea Guvernului Romaniei si a Coalitiei de Guvernamant de a garanta functionarea corecta a statului de drept, cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, pentru dezvoltarea unei veritabile…

- "Ii asiguram pe partenerii nostri internationali ca in Romania exista vointa politica necesara din partea Guvernului Romaniei si a Coalitiei de Guvernamant de a garanta functionarea corecta a statului de drept, cu respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, pentru dezvoltarea unei veritabile…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la modificarile aduse legilor justitiei constituie "un semnal extrem de ingrijorator cu privire la independenta justitiei" si solicita Parlamentului sa nu ignore aceste recomandari, potrivit unui comunicat…