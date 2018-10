Rezultat Referendum 2018 Dolj: Câți au votat DA Un procent de 90,44% din alegatorii din judetul Dolj care s-au prezentat, in weekend, la urne, la referendumul privind revizuirea Constitutiei, au votat DA, potrivit datelor Biroului Electoral Judetean (BEJ) Dolj. La nivelul judetului, la referendum au fost prezente la urne 142.166 de persoane, din 573.897 de votanti inscrisi pe lista pentru referendum, ceea ce inseamna o participare de 24,77%. Dintre acestia, 128.585 (90,44%), au raspuns 'DA', 10.270 (7,22%) - 'NU', iar 3.311 voturi (2,31%) au fost anulate. Localitatile din Dolj unde s-a inregistrat cea mai mare prezenta au fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

