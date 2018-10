Rezultat referendum 2018. BEC, nouă statistică Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 19,00 este de 3.731.704, dintre care in mediul urban au votat 1.829.816, iar in mediul rural - 1.901.888. In strainatate au votat pana la ora 21,00 un numar de 121.118 cetateni. Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 15,74 % dintre alegatori, respectiv 281.977 de persoane. In Sectorul 1 s-au prezentat la urne 18,51% din totalul alegatorilor inscrisi in listele electorale, in Sectorul 2 - 16,36%, in Sectorul 3 - 13,29%, in Sectorul 4 - 16,11%, in Sectorul 5 - 14,67% si in Sectorul 6 - 17,09%. O prezenta mai numeroasa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

