Rezultat pozitiv in urma testarii cu aparatul Drug Test, pentru un tanar din Bistrita.

- Mai mulți șoferi din Bistrița-Nasaud care au condus in weekend sub influența alcoolului sau fara permis s-au ales cu dosare penale. Unul dintre aceștia a provocat și un accident rutier. Un barbat, in varsta de 51 de ani, din localitatea bistrițeana Blajenii de Sus a provocat, vineri 26 iulie, un accident…

- Polițiștii de la Rutiera au continuat acțiunile cu cele doua aparate Drug Test, care au intrat saptamana trecuta in dotarea Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, cu ajutorul carora pot fi depistați șoferii care se urca la volan dupa ce au consumat substanțe prihoactive. Al doilea caz de…

- Recent, in dotarea polițiștilor gorjeni au aparut doua aparate Drug Test, destinate depistarii persoanelor care consuma substanțe psihoactive. Un tanar, depistat in trafic, s-a ales cu dosar penal dupa ce rezultatul testarii a fost pozitiv. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului…

- Unul dintre cele doua aparate Drug Test, primite vineri de polițiștii gorjeni, au aratat, pe loc, ca un sofer din Targu-Jiu, tras pe dreapta pe Bulevardul Constantin Brancuși, a consumat substanțe psihoactive. Tanarul s-a ales cu dosar penal, urmand sa se stabileasca și ce substanțe…

- Drug Test-ul, aparatul care a intrat de doar cateva zile in posesia polițiștilor bistrițeni a mai facut o „victima”. Joi, un tanar din municipiul Bistrița a fost depistat pozitiv, la volan, astfel ca acum este anchetat de oamenii legii. Polițiștii Biroului Rutier l-au oprit, joi, in trafic pentru control…

- Drug Test: rezultat pozitiv in cazul unui tanar de 19 ani, din Bistrita, care a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, dupa ce ar fi consumat substante psihoactive. La data de 19 iulie a.c., politistii Biroului Rutier l-au oprit in trafic, pentru control, pe un tanar de 19 ani, din Bistrita,…

- Polițiștii de la Rutiera, din Bistrița-Nasaud, au in dotare doua aparate DRUG TEST, cu ajutorul carora pot depista conducatorii auto care au consumat substanțe psihoactive. Un tanar din Bistrița a cazut in plasa polițiștilor, dupa ce a consumat, se pare, astfel de substanțe. Inspectoratul de Poliție…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Focșani au oprit azi in trafic, in jurul orei 17.45, un autoturism pentru un control de rutina. La volan se afla un tanar, in varsta de 23 de ani, din municipiul Focșani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drug test iar rezultatul…