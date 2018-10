Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate dezastruoase pentru principalii aliati politici ai cancelarului german in alegerile din landul federal Bavaria. Uniunea Crestin-Sociala a inregistrat pierderi masive la scrutinul desfasurat azi. Desi a ramas in pozitia fruntasa, CSU a obtinut doar 34,5% dintre sufragii, cu o pierdere de 12…

- Formatiunea Uniunea Crestin-Sociala (CSU) a pierdut in urma alegerilor regionale desfasurate duminica majoritatea absoluta in parlamentul landului Bavaria, obtinand conform sondajelor circa 35,5% din voturi, cu 12 procente sub rezultatul scrutinului precedent, cea mai severa scadere inregistrand-o…

- Peste 9,4 milioane de persoane cu drept de vot sunt convocate duminica la urne in cadrul alegerilor regionale in Bavaria, un scrutin-cheie care ar putea deveni un dezastru pentru aliatul conservator al cancelarului Angela Merkel intr-un moment in care guvernul sau nu a fost niciodata atat de nepopular,…

- Mare adversar al politicii promovate de cancelarul federal, Angela Merkel, pentru primirea de refugiati, Horst Seehofer a sustinut in marja unei reuniuni a partidului sau, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), ca imigratia este 'mama tuturor problemelor' in Germania, relateaza publicatiile Bild si Die Welt.…

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, si-a declarat luni sustinerea fata de candidatura aliatului sau Manfred Weber, un conservator bavarez, pentru a conduce lista Partidului Popular European (PPE) la alegerile din 2019 pentru Parlamentul European, transmite Reuters. Daca si alte partide…

- ”Ceea ce am vazut nu are ce caiuta in statul de drept”, a declarat cancelarul german intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau croat Andrej Plenkovic, la Berlin. ”Am vazut vanatori colective, am vazut ura in strada, iar asta nu are nimic a face cu statul de drept”, a insistat ea, evocand…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a salutat miercuri deschiderea in Bavaria a primelor asa-zise centre de tranzit pentru solicitantii de azil in Germania, argumentand ca acestea "permit un proces de decizie rapid si sigur", transmite dpa. "Sunt increzator ca si alte landuri germane vor urma…